Психотерапевт назвал семьи, в которых реже разводятся

Психотерапевт: декретный отпуск для мужчин помогает укрепить семью
В таких семьях снижается риск развода.
Об этом в беседе с ОТР рассказала Лариса Никитина. По её словам, мужчины всё чаще берут на себя ответственность по уходу за ребёнком, давая женщине возможность продолжать карьеру или же заниматься учёбой.
«Сейчас уже не те времена, это не семидесятые, не восьмидесятые, не девяностые, поэтому очень часто сейчас в декретный отпуск идут папы и даже бабушки. На площадках никто никого не высмеивает. Наоборот, что за границей, что у нас, когда видишь на площадке отца, всегда хочется сказать что-то хорошее, потому что это все-таки не массовое явление», – отметила специалист.