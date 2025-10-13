Женщин предупредили о последствиях симуляции оргазма

Сексолог Олеся Мелехина предупредила женщин, что симуляция оргазма имеет негативные последствия. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Притворство требует эмоциональных усилий и создает внутреннее напряжение. Женщина может чувствовать вину, стыд или разочарование из-за того, что не смогла испытать удовольствие, но при этом скрывает эту ситуацию от партнера», — написала Мелехина.

Другими негативными последствиями она назвала снижение уверенности в себе и своих сексуальных способностях, ощущение неудовлетворенности телом, исчезновение доверия между партнерами и эмоциональное отчуждение. В заключение Мелехина подчеркнула, что если симуляция оргазма становится регулярной, то такую модель поведения можно считать патологией.

