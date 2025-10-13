Выяснено, на что люди идут из-за скуки

Новое исследование, опубликованное в журнале Emotion, показало, что скука побуждает людей искать новые впечатления, даже если те вызывают неприятные эмоции.

В трех экспериментах ученые выявили, что участники, испытывавшие скуку, чаще выбирали новые стимулы, включая даже отвратительные или тревожные изображения. Это позволяет рассматривать скуку не как какой-то пустяк, пишет Рsypost.

Долгое время психологи считали скуку незначительной и мимолетной, но в последние годы отношение к ней изменилось: это состояние связали с импульсивностью, поиском риска и снижением интереса к учебе или работе.

Психологи из США в новом исследовании решили выяснить, что именно мотивирует людей в состоянии скуки. Они предположили, что скука сигнализирует о том, что если текущая деятельность перестала быть значимой, это побуждает к смене занятия, даже если новая активность не доставит удовольствия.

Психологическое исследование поиска новых ощущений

В первом эксперименте 55 студентам неоднократно показывали нейтральные изображения, чтобы вызвать скуку, после чего им предлагали выбрать между похожими картинками и набором неприятных изображений, таких как грязная посуда или тараканы. Более половины участников выбрали негативные стимулы, и вероятность выбора увеличивалась с интенсивностью скуки.

Второй эксперимент подтвердил, что скука повышает стремление к новизне: 150 участников, разделенных на группы по степени скуки, чаще выбирали неприятный набор и сообщали о желании испытать что-то новое. Третий эксперимент показал, что эффект сохраняется даже на фоне положительных эмоций: более 70% участников выбирали стимулы, отличные по эмоциональной окраске от предыдущих, стремясь к контрасту, даже если первые они сначала называли милыми и приятными.

Результаты показывают, что скука запускает поиск эмоциональных перемен на контрасте с текущим состоянием. Эффект проявляется именно при накопленном ощущении скуки, а не при кратковременных событиях.

Исследователи отмечают ограничения работы: все эксперименты проходили в лабораторных условиях, выборка преимущественно студентов, а последствия выбора для улучшения настроения или снижения скуки не проверялись.