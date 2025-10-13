Российские мужчины объяснили влияние домашней еды на отношения. Исследование, проведенное ретейлером X5 и приложением Twinby, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, 29 процентам респондентов важно, чтобы девушка умела хорошо готовить. В то же время женщины относятся к хорошим кулинарным навыкам у мужчин скорее нейтрально (42 процента), но отмечают, что оба партнера должны уметь готовить базу (48 процентов).

При этом самым важным в вопросе еды в совместной жизни, как мужчины, так и женщины видят готовность принять вкусовые предпочтения друг друга (61 процент против 48 процентов) и спокойное отношение к приемам пищи (43 против 39). Так, если партнер предпочтет в основном питаться готовыми блюдами, то 38 процентов мужчин к этому отнесутся нейтрально.

Около 45 процентов женщин согласны, чтобы их партнер регулярно заказывал готовую еду, а 36 процентов будут рады комбинировать разные форматы питания. По мнению половины опрошенных женского пола, такое питание не признак лени, а 45 процентов респондентов мужского пола убеждены — внимание важнее чем то, кто и как готовил.

