Как справляться с хамством: советы психолога

Хамство выражается в грубом, наглом и резком поведении. С ним можно столкнуться в самых разных ситуациях: в общественном транспорте, на рабочем месте, в очередях или даже среди знакомых людей, отметил психолог Дмитрий Чернышов.

«Хамство – это проявление слабости или неумения выстраивать здоровые отношения, основанные на ценности друг друга», – говорит психолог.

По словам эксперта, хамство может быть осознанным, когда человек намеренно унижает других, чтобы почувствовать превосходство или извлечь выгоду. Также оно может быть неосознанным, возникая из-за культурных различий, стресса или незнания социальных норм. Независимо от причины, ваша задача – не поддаваться на эмоциональную провокацию, подчеркнул Чернышов.

Эксперт поделился советами, как эффективно противостоять хамству, избегая конфликтов:

Игнорирование. Не реагируйте на оскорбления. Отвечайте спокойно, будто не услышали хамства.

Четкие границы. Обозначьте условия: «Если будете грубить, разговор закончится». Следуйте правилу, не угрожая.

Эмпатия. Скажите: «Похоже, у вас плохой день». Это снизит напряжение без оправдания хамства.

Пауза. Сделайте паузу перед ответом, чтобы сохранить контроль и уменьшить эффект провокации.

Переформулировка. Повторите сказанное нейтрально: «Если я правильно понял…». Это переведет разговор в конструктивное русло.

Юмор. Используйте легкую иронию: «Видимо, у всех плохое настроение». Юмор должен быть доброжелательным.

Уход. Если хамство продолжается, уйдите. Ваше спокойствие важнее словесной перепалки.

«Эмоциональная самооборона основывается на выборе человека: не позволять чужой грубости определять ваше состояние, настроение и планы на день», – поясняет психолог.

В интервью Life.ru специалист посоветовал развивать умение распознавать внутренние «спусковые механизмы» – моменты, когда вы непроизвольно обижаетесь или злитесь. Обнаружив их, вы сможете освободиться от зависимости от поведения окружающих.

Ранее сообщалось об учителе из Екатеринбурга, осужденного за жестокое обращение с учеником. Как подчеркнули в Минпросвещения РФ, у учителей нет законных механизмов воздействия на нарушающих дисциплину школьников, а молодые педагоги, сталкиваясь с хамством, зачастую не знают, как реагировать, что может обострять конфликты.