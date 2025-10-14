Что такое «дуркинг» и в чем его польза и вред для психики

Тренд на «дуркинг», когда молодые люди находят у себя психические расстройства и по своей воле ложатся в частные психдиспансеры, имеет двоякий эффект. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

Она отметила, что такая мода способствует толерантности к психическим расстройствам и позволяет молодежи лучше понимать свое психическое состояние. Однако такой опыт может оставить «психиатрический след» при дальнейшем трудоустройстве.

Психолог отметила, что проблемы с психическим здоровьем распространены не только среди зумеров, число расстройств растет на фоне постоянного стресса, нестабильности и реакции на них.

«Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья», — поделилась Соловьева.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев до этого призвал учитывать, что лечь в психиатрическую клинику просто так нельзя – для этого должны быть показания и соответствующие симптомы. Например, признаки депрессии, панические атаки, эмоциональное выгорание и прочие. Получив направление врача, можно отправиться на лечение. Причем тревожный сигнал – это «гордость» молодежи поставленным диагнозом, считает Казанцев.