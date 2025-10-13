Что значат образы в наших снах и о чем они могут предупреждать

Знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» вышла в свет 126 лет назад. «Вечерняя Москва» с психологом, клиническим психологом, экспертом на федеральном канале Сергеем Долженко выясняла, что значат различные образы в наших снах и о чем они могут нас предупреждать.

© Вечерняя Москва

Прежде всего для нас представляют интерес те образы, которые сигнализируют о состоянии организма человека. К примеру, я сейчас веду открытый мониторинг снов онкобольного. У меня есть пациент, который прислал свой сон, попросил его расшифровать. Я посчитал, что у него, вероятно, есть проблемы со здоровьем. Пациент пошел к врачу, и у него нашли рак. Нам удалось выявить заболевание на первой стадии. Это редчайший эпизод. Теперь этот человек посылает мне сны, и я их перевожу. В его сновидениях четко прослеживается, как организм сигнализирует о тех или иных изменениях, которые в нем происходят.

Сигналы в своих снах мы можем получать не только изнутри организма, но и из внешней среды. Например, некоторым людям снятся родственники, друзья, пропавшие без вести. Причем в таких снах прямо указывается, что с ними произошло — живы они или нет. Чтобы понять, как это может работать, нужно принять версию академиков (Вернадского и Гумилева), которые говорили об общем для всех энергоинформационном поле. Наши действия передаются энергетически. Допустим, мать отправила ребенка к бабушке, и вдруг среди ночи ей снится плачущий сын. Она утром звонит бабушке, и выясняется, что ночью у малыша заболел желудок. Что произошло? Ребенок заболел, энергетика пошла к матери, оформилась в некий образ, и женщина его приняла. Важно отметить, что из внешней среды мы получаем те сигналы, которые нас непосредственно задевают, которые нам интересны. Очень часто у человека возникает потребность в получении той информации, которая недоступна обычными методами. Хочется узнать, с хорошим ли человеком ты познакомился, как к тебе относится начальник. Мы формируем некий душевный запрос. И во сне получаем на него ответ.

Случай из практики: девушка познакомилась с парнем и, естественно, хотела узнать, что это за парень, будут ли у нее с этим человеком отношения. Ей приснилось: парень живет в общежитии, под кроватью лежат шприцы. Впоследствии выяснилось, что молодой человек — наркоман. А вот еще конкретный пример. Женщина развелась с супругом. И ее интересовало, выйдет ли она замуж снова или останется одна. В ответ на такой запрос ей приснился одинокий черный лебедь, плавающий в воде. Кажется, переводить здесь ничего не надо. Сон ей приснился 17 лет назад. Это одна из моих знакомых, и я знаю, что она до сих пор одна.

Летим к цели

Самолет прекрасный образ, если, конечно, во сне он не разбивается о скалы. Если вы летите на большом самолете, значит, вас ждут большие успехи в коллективе. Личные самолеты, как правило, оказываются в грезах бизнесменов и индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно ведут свои дела. Долженко вспоминает историю из личной жизни: многообещающий проект выходил на финишную прямую. Но тут ему приснился сон: Сергей летит в самолете, и тот внезапно меняет направление и летит обратно в аэропорт. Через два дня позвонили и сообщили, что проект не удастся реализовать.

Море бед

Часто во снах приходят водные образы — дождь, лужи, море, река. Суть у них одна. Вода — это переживание. Если во сне человек попал под дождь, их будет мало. Если море, то много — и они будут вызваны какими-то серьезными, драматическими событиями. Если квартира во сне погружается в воду и через три дня умирает человек, который в ней живет, естественно, все его близкие «погружаются» в переживания, слезы.

С цветами хорошо

Очень хороший образ — цветы. У них всегда одно значение — любовь. Если снится парень, который дарит цветы, значит, он влюблен в вас. Образ может означать не только романтические чувства. Если во сне цветы дарят коллеги, значит, вас любит коллектив. Если цветок завял, то хороший образ превращается в плохой — «прошла любовь, завяли помидоры».

Плетет паутину

Паук — это образ семейных ссор. Но тут важно понять, что именно делал паук в вашем сновидении. Если он убегал от вас, то это, наоборот, чудесный сон: значит, ссора, которая у вас была с мужем или женой, вскоре прекратится. Если он на вас нападал, наоборот, ссора точно будет.

Кольцо или серьги?

Замечательный образ — обручальное кольцо. Если оно приснилось, значит, ваш партнер готов к долгосрочному союзу. Впрочем, это относится только к золотым кольцам — не к серебряным или платиновым. А вот серьги — это образ отношений без обязательств. Допустим, девушка думает, готов ли ее парень на ней жениться. И тут во сне потенциальный жених дарит серьги — значит, надеяться на его решительность не стоит.

Хороши черевички

Туфли, ботинки, босоножки могут быть приятным образом. Лучше всего, если они красного цвета. Это символ удачи, счастья. Вообще у этого образа два основных значения. Первое — работа. Второе — партнер. Как понять, что именно туфли символизируют в вашем сне? Смотрите на это в контексте жизненных обстоятельств. Если у женщины все отлично с работой, то она не будет задумываться о карьере. Соответственно, туфли ей скорее приснятся к тому, что беспокоит больше — в ответ на вопрос, появится ли у нее наконец «хороший мужик». Кстати, если девушке снится, что какая-то особа женского пола стащила ее босоножки или туфли, то это может значить, что у нее появилась соперница, которая украдет благоверного.

Проблемы на десерт

Сладкое, пирожные, конфеты, шоколад — это переживания, связанные с личными отношениями. Тут важно сделать уточнение: важнейшую роль во сне играет действие. Торт принесли вам? Это значит, что появился повод для страдания на почве личных отношений. Но если вы его не едите во сне, то страдать не будете. Допустим, во сне вы решили отказаться от десерта. Это значит, что вам предложат пострадать: придет подружка и станет рассказывать, какой у нее муж-подлец, а вы не захотите ей сострадать, так сказать, отодвинете от себя это переживание.

Дорога жизни

Автомобиль — это образ, отражающий нашу текущую жизнь. Если это хорошая, красивая машина, то вы прекрасно живете, у вас все получается. Машина плохая, ломается — значит, есть проблемы.

Поможет краткий пересказ

Сны часто кажутся слишком сложными для того, чтобы вычленить из них какой-то один образ. Они переполнены множеством наслаивающихся друг на друга событий.

Поступающий из бессознательного код, информацию сознание оформляет в некий рассказ. Чтобы сделать его понятным, мозг досочиняет, добавляет недостающие детали, которые, по сути, не имеют никакого значения.

Чтобы понять, о чем ваши сны на самом деле, надо научиться коротко пересказывать тексты.

Проведите такой эксперимент: спросите человека, который вчера ходил в кино, о чем был фильм. Собеседник наверняка запутается. Он либо начнет подробно рассказывать какой-то эпизод, либо попытается описать кино парой слов. Мол, «смотрел боевик с мордобоем». В редких случаях человек действительно перескажет сюжет.

Постарайтесь ваш пестрый, наполненный деталями сон пересказать одним предложением, и вы получите то, что вам на самом деле хотела сказать вселенная.

К богу за диагнозом

Асклепий, или Эскулап, — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. Лечение в храмах, посвященных этому богу, проводилось путем так называемой процедуры инкубации. Больной совершал ритуальное жертвоприношение, пил воду из священного источника храма, а затем ложился спать. Утром его сны толковали жрецы (асклепиады) и назначали больному лечение. Получается, люди давно заметили пользу снов — возможность получать информацию, задавая правильные вопросы, и сейчас мы пользуемся давно изобретенными методиками. Только жрецов, способных перевести сны на человеческий язык, стало меньше.

Как запоминать

Старайтесь соблюдать постоянный режим

Поскольку большинство снов происходит во время фазы быстрого сна, лучше всего выработать длительный и стабильный режим. Старайтесь просыпаться в одно и то же время, чтобы фазы быстрого сна были как можно более стабильными.

Не меняйте положение после пробуждения

Не тянитесь за телефоном и выключайте будильники не глядя. Вам нужно «погрузиться» в размышления о том, что вам только что приснилось, а отвлекающие факторы в виде устройств помешают сосредоточиться.

Расскажите партнеру

Если вы спите в одной постели, расскажите человеку рядом с вами о своем сне, перечислив как можно больше деталей. Это может быть отличным способом заставить себя активно думать о сне, который разбудил вас, или о том, который вам приснился ночью.

Записывайте ощущения

Если вы заранее подготовили диктофон или блокнот и ручку, положив их рядом с прикроватной тумбочкой, найдите время, чтобы записать детали, после того как вы обдумали сон, лежа в постели.