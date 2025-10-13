Эксперт объяснил, что отлично помогает в борьбе с осенней хандрой

Психолог Сергей Ланг рассказал о важности позитивных установок в осенний период.

© Unsplash

«Осенняя хандра сама по себе не снижает у людей продуктивность. Если человек думает: "Мне в такую погоду тяжело работать", вероятно, он дал себе неправильную установку», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, осень является отличным периодом для саморазвития и продвижения по карьерной лестнице, поэтому необходимо психологически подкреплять себя позитивными установками.

