Раскрыта опасность для психики ночных постов в соцсетях

Публикации в соцсетях в ночное время оказались связаны с ухудшением психического благополучия, показало исследование из Бристольского университета (Великобритания), опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что активность пользователей ночью объясняет около 2% колебаний психического состояния — примерно столько же, сколько употребление алкоголя, по данным предыдущих исследований.

По мнению авторов, ночное использование соцсетей может нарушать или откладывать сон, снижая его качество и длительность, что негативно отражается на психическом здоровье.

Исследователи также выявили связь между ночными публикациями и симптомами депрессии и тревожности.

Авторы подчеркивают необходимость регулирования ночного использования соцсетей и внедрения инструментов, снижающих риски. Так, известный китайский сервис коротких видео уже тестирует функцию, показывающую пользователям по ночам медитативные видео, чтобы помочь прекратить просмотр. По мнению исследователей, подобные решения, а также образовательные кампании среди уязвимых групп могут повысить цифровую грамотность и ответственность.

«Социальные сети часто рассматриваются как единый феномен, однако их влияние зависит от конкретных действий пользователей, — поясняет ведущий автор исследования Дэниел Джойнсон. — Наши данные показывают, что вред может быть связан с определенным поведением — например, публикацией контента в ночное время».

Исследование основано на данных длительного наблюдения за 310 взрослыми участниками программы Children of the 90s. Они предоставили исследователям доступ к своим 18 288 постам. Теперь команда планирует изучить, как с психическим благополучием соотносятся выражение эмоций и социальное взаимодействие онлайн.