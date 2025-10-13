Выявлен простой способ стать счастливее

По данным The Washington Post, занятия какими-либо делами вместе с другими людьми улучшают самочувствие. Вот к каким ещё выводам пришли учёные в ходе нового исследования.

Согласно результатам новой научной работы, каждое из более 80 занятий люди считают более приятным, если оно выполняется в компании, а не в одиночестве. В этот список входили такие дела, как заправка машины, выполнение домашнего задания, чтение, ремонт автомобиля и пр.

Для проведения исследования эксперты взяли данные из Американского исследования времязатрат (ATUS). В каждый из отобранных годов (2010, 2012, 2013 и 2021) любое занятие в компании для участников оказывалось приятнее, чем в одиночку. Исключение - 2021 год, когда мытьё посуды и уборка при общении с кем-то приносили удовольствия меньше, чем то же самое в одиночестве.

Наибольшую пользу приносят активности, где подразумевается групповое общение. Это приём пищи или напитков, пробежки, прогулки, игры. Тот же эффект прослеживался и в отношении занятий типа творчества, чтения, ежедневных поездок на работу.

