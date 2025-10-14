Раскрыты самые неприятные моменты в сексе
Мужчины и женщины обсудили, какие моменты в сексе считают самыми неприятными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи рассказали, что их раздражает необходимость приводить себя в порядок после секса.
«Приходится вставать и идти в туалет, когда так уютно и хочется поспать», — @memilygiraffily, пользовательница Reddit.
Еще одна пользовательница отметила, что, вопреки стереотипам, ей не нравится заниматься сексом с мужчинами, у которых большие пенисы.
«Это будет больно, если он не будет медленно и постепенно входить до конца, а затем на время остановится, чтобы моя вагина смогла адаптироваться к этому размеру. Это то, что я каждый раз должна им говорить. Некоторые парни не понимают, что это может быть больно», — MyUsernameIsNotCool, пользовательница Reddit.
Другой мужчина отметил, что для него худшее в сексе — это риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем.
«Я удивлен, что никто не упоминает о риске заражения венерическими заболеваниями. Они портят все веселье», — Mmedrano4, пользователь Reddit.
