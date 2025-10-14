Психолог объяснил, как воспитать уверенность в себе

Поддержка окружающих поможет взрастить уверенность в себе и умение отстаивать свое мнение. Об этом Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский.

«Для того чтобы быть уверенным в своей позиции, необходимо, чтобы ваши слова и действия имели обоснование и смысл. Это формируется через создание микрогруппы поддержки — людей, которые подтверждают ценность ваших идей и признают результат ваших действий», — пояснил эксперт.

По его словам, авторитет формируется на основе доказанных примеров успешности человека. Так, например, признание в коллективе помогает повысить авторитетность в семье, и наоборот. Зберовский добавил, что самооценка формируется комплексно из ряда последовательных успехов.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности, заявила она.