Как кризисный центр помогает уйти от абьюзеров

Уже 11 лет московский Кризисный центр помощи женщинам и детям является надежным убежищем для москвичек, столкнувшихся с домашним насилием. Сюда обращаются не только женщины, пережившие побои и унижения, но и те, кто находится в центре конфликта и отчаянно нуждается в поддержке и четком плане действий для того, чтобы вырваться из разрушительного круга насилия.

"К нам обращаются женщины в разных состояниях: подвергающиеся физическому насилию, страдающие от психологического давления. Многие понимают, что оставаться в таких отношениях опасно, но не находят в себе сил сделать первый шаг, или не знают, как "правильно" разорвать связь с абьюзером. Именно поэтому поддержка специалистов, которые помогают оценить риски и спланировать уход, крайне важна", - подчеркнула руководитель отделения стационарного обслуживания филиала "Надежда" Кризисного центра Татьяна Черникова.

История Инги - пример того, как профессиональная помощь может спасти жизнь. Ежедневно женщина подвергалась побоям со стороны мужа. Она мечтала уйти, но страх преследования и провокаций парализовал ее.

"Жила как в клетке. Каждый день боялась, что будет дальше. Он мог накричать из-за пустяка, оскорбить, ударить. А потом начинал плакать и клясться, что это больше не повторится. Верила, давала ему очередной "последний" шанс и все повторялось снова и снова", - рассказала Инга.

Когда терпеть не осталось сил, женщина в отчаянии позвонила в Кризисный центр. Специалисты внимательно выслушали ее, успокоили и предложили немедленную помощь.

"Самое главное для жертвы - это безопасность. Инге мы объяснили, как подготовиться к уходу, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации насилия: собрать вещи первой необходимости, составить безопасный маршрут, оповестить доверенных лиц - тех, кому она могла доверять, отключить геолокацию на телефоне, чтобы ее не смогли отследить, и приехать к нам в центр", - отметила Татьяна Черникова.

Воспользовавшись моментом, когда муж был на работе, Инга сбежала из дома. В Кризисном центре ей предоставили убежище и оказали всестороннюю поддержку.

Психологическая помощь, которую получила Инга, была направлена на восстановление эмоционального состояния и возвращение уверенности в себе. С помощью различных терапевтических методик, включая когнитивно-поведенческую терапию и методы работы с травмой, специалисты помогли ей осознать и переработать травматический опыт, научиться справляться с последствиями насилия.

Несмотря на уговоры мужа, который пытался вернуть супругу, обещая, что все изменится, Инга твердо решила развестись. Она понимала, что пустые обещания не гарантируют прекращения насилия. Юристы подробно рассказали женщине о ее правах, помогли составить заявление на развод.