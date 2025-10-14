Эксперт ответила, как избавиться от навязчивой песни в голове

Чтобы переключиться, следует её спеть или послушать.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Навязчивая песня — это нормальная история, периодически у нас какие-то нейронные цепи залипают, и они нас немного триггерят. Самое лучшее — это спеть эту песню, послушать либо поставить какую-то другую музыку и просто переключиться. В этом нет ничего страшного, также к нам прилипает реклама, например. Мы ходим её и повторяем».

Ранее психолог сочла нормой плакать при прослушивании музыки. Из-за системы зеркальных нейронов человек считывает спектр эмоций, который передаёт артист во время выступления.