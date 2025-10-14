Психолог рассказал, как избежать выгорания в период новогодних каникул

Стоит позаботиться о своём организме. Кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru рассказал, как избежать выгорания во время новогодних каникул.

Для многих людей отдых — это лечь позже, встать позже, наесться гадостей и выпить алкоголь, посмотреть сериалы или пойти в клуб. Но для тела всё это не является отдыхом. Отдых для тела — это соблюдение режима дня. Можно в выходные вставать попозже на час-два, но ложиться на пять часов позже — перебор. Соблюдение режима при отходе ко сну и пробуждении — это основа здорового сна, при этом в комнате должен быть свежий воздух, — объяснил эксперт.

Употребление алкоголя, особенно чрезмерное, во время праздников, и переедание также негативно влияют на общее состояние. По этим причинам человек после новогодних каникул выходит на работу уставшим, а не отдохнувшим.

Кроме того, Хорс предупредил, что на самочувствии сказываются и завышенные ожидания от праздника. Стоит строить реалистичные планы и спокойно реагировать, если что-то пошло не так.