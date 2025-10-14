Психолог объяснил, с чем связана грусть в день рождения

Грусть в день рождения часто связана с неоправданными ожиданиями от жизни, когда реальные достижения расходятся с желаемыми, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

© globallookpress

По ее словам, это происходит из-за детской части, которая ждет, что праздник создаст кто-то другой, хотя жизненные обстоятельства зачастую не соответствуют этим установкам.

Кроме того, грусть в день рождения чувствуют люди, живущие с установкой "должен" или "должна", а также ориентированные на внешние ожидания больше, чем на собственные потребности. При этом, если не решать внутренние конфликты, проблема может усугубляться с возрастом.

«Суть в том, что люди, не следующие своим истинным желаниям, испытывают хроническую неудовлетворенность, которая особенно остро проявляется в день рождения. Принять возраст – это осознать, что он никуда не денется, а также взять ответственность за жизнь. Важно понять, что даже в самых сложных обстоятельствах всегда есть варианты выбора».

Кроме принятия жизненных ситуаций, важно обращаться к себе с вопросами, например "Чего я действительно хочу?" и "Что для меня важно?" Также можно пойти "от противного", сразу определив, чего точно не хочется.

Психолог добавила, что принятие возраста – это внимание к собственным потребностям и возможностям на каждом этапе жизни. Она уточнила, что некоторые периоды действительно проходят безвозвратно и их важно "отгоревать".

«Ощущение счастья формируется здесь и сейчас – через самопознание, действия и развитие. Когда человек чувствует себя автором, а не жертвой обстоятельств, это значительно повышает удовлетворенность жизнью в любом возрасте», – заключила эксперт.

