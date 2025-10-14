Ученые оценили разные типа стресса на работе

Не весь рабочий стресс вреден — к такому выводу пришли исследователи из Портлендского государственного университета (США). Согласно их работе, опубликованной в Journal of Occupational Health Psychology, некоторые виды стресса могут повышать мотивацию, продуктивность и даже эмоциональное благополучие сотрудников.

Профессор психологии Лю Цин Ян, один из авторов исследования, объясняет: существует два типа стрессоров — «стрессоры-вызовы» и «стрессоры-помехи». Первые связаны с ростом нагрузки, новыми задачами и повышенной ответственностью. Вторые — с бюрократией, неясными ролями и отсутствием прозрачных ожиданий.

Стрессоры-вызовы могут быть полезными. Они вызывают эмоциональный подъем, усиливают концентрацию и придают смысл работе. Сотрудник, столкнувшийся с трудным, но интересным проектом, может поначалу испытывать тревогу, но по мере освоения задач и получения обратной связи эти эмоции сменяются воодушевлением и удовлетворением. В результате повышается вовлеченность и продуктивность.

Стрессоры-помехи, наоборот, действуют противоположным образом. Избыточная бюрократия, неясные указания или постоянные переделки вызывают раздражение, тревогу и усталость, снижая мотивацию и качество работы. Например, если сотруднику не объяснили цели проекта, он может испытывать растущее разочарование из-за путаницы и срывов сроков.

Ученые также установили, что реакция на стресс зависит от личных установок. Те, кто воспринимает работу как возможность роста и развития, чаще видят в стрессе стимул и ресурс. Напротив, люди, ориентированные на стабильность и предсказуемость, острее реагируют на препятствия и неопределенность.

Авторы отмечают, что эти выводы могут помочь организациям повысить эффективность и снизить эмоциональное выгорание сотрудников. Руководителям рекомендуется представлять сложные задачи как вызовы, но при этом обеспечивать поддержку и ясность целей. Снизить негативный стресс помогут прозрачные роли, обратная связь и минимизация бюрократических барьеров.

Ученые также предлагают включать в программы корпоративного обучения тренинги по управлению эмоциями и развитию установки на рост, включая практики осознанности. Такие подходы, по мнению авторов, помогут превратить рабочий стресс из источника выгорания в инструмент личного и профессионального развития.