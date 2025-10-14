Психолог объяснил, наличие какого секса важно в долгом браке

Казалось бы, для чего включать в распорядок дня или недели интимную близость. В браке это явление само собой подразумевающееся, а в начале романтических отношений секс и планировать не нужно. Он случается спонтанно, тем и прекрасен. Но в союзах, которые существуют 5-10 лет и более, это некогда приятное занятие порой выпадает из списка «дел». Причины могут быть разными: временное охлаждение, появление детей, занятость и усталость. Однако сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit напомнила о важности эмоционально-сексуальной связи в браке. А заодно объяснила, чем хорош спланированный супружеский секс.

© globallookpress

Привычка — это не так уж плохо

Слышали метафору про борщ? Мол, если есть каждый день на обед борщ, то однажды захочется и пельмешками угоститься. Так любят объяснять причины измены некоторые псевдоученые. А на самом деле, многие едят борщ на обед практически каждый день: гарантированно вкусно, сытно, сбалансированно и очень приятно. А теперь попробуем провести параллель с сексом.

«В браке секса много. И называется это "сексуальная привычка". Партнеры знают, что вечером, когда заботы дня будут позади, впереди не останется никаких неотложных дел, мягкая постелька расслабит и позовет», — говорит эксперт.

И несмотря на теории скептиков, уверенных, что в однообразии и размеренности супружеского интима нет ничего хорошего, подтверждения они не находят.

Крепкие союзы тем и подпитываются, что близость априори входит в их планы два-три раза в неделю.

«Мне приходилось консультировать довольно много людей, кто жаловался, что после развода интимная жизнь ухудшилась или пропала совсем, что с новым партнером непонятно что получается, а вот с испытанным все разыгрывалось как по нотам», — объясняет Екатерина Макарова.

Удачный сценарий ваших постельных сцен

Когда вы только познакомились, все происходит порой сумбурно. Вы изучаете партнера, прислушиваясь к своим и его ощущениям. А в браке с годами вырабатывается оптимальный сценарий, устраивающий обоих партнеров, учитывающий все индивидуальные особенности и пожелания.

«Также супруги учатся не стесняться друг друга, вести себя естественно, с большой открытостью и доверием. А еще у них складывается большой опыт положительного взаимодействия, когда много раз все получалось. В этом залог успешной сексуальной гигиены, хороший прогноз на сексуальное долголетие и создание удовлетворяющих отношений», — напоминает сексолог.

Капля дегтя

Как в любом деле, которое вы изучили досконально и владеете всеми нюансами в совершенстве, в супружеском интиме может наступить кризис. Может показаться, что близость превращается в рутину, и даже интимные девайсы и новые позы и локации не особо помогают вернуть страсть. И это абсолютно нормально, успокаивает эксперт. Каждая пара переживает подобные переломные моменты.

«Бывают и кризисы смысла отношений, и кризисы партнерского взаимодействия. И разборки, встряски, переустановки точек над "и" просто необходимы, чтобы супруги снова делали выбор и дальше оставались друг с другом. И когда все бури улягутся, то годами наработанный, отточенный, чисто физиологический рефлекс берет свое, и мы снова расслабляемся, отдаваясь той самой спасительной сексуальной привычке» — заключает психолог.

Поэтому смело планируйте ваш личный распорядок жарких свиданий, старайтесь ему следовать и привносить в сценарий что-то новенькое. Ну а если близость случится не по плану, еще лучше. Немного импровизации — это всегда плюс.