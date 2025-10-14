Скука: почему к ней не всегда нужно относиться плохо

Детокс от гаджетов полезен не только для подростков, но и для взрослых, сказала НСН Варвара Кокурина.

© ТАСС

Скуку не стоит путать ни с грустью, ни с депрессией, более того, это состояние даже может быть полезным — в нем порой рождаются творческие идеи, однако слишком частое погружение в него — тревожный знак. Об этом НСН заявила детский психолог Варвара Кокурина.

Среди зумеров распространяется новый формат цифрового детокса — челленджи, где нужно буквально ничего не делать: смотреть в пустоту, лежать, спать или просто сидеть без телефона. Об этом сообщил Telegram-канал «Известия». По мнению Кокуриной, цифровой детокс полезен не только для молодежи, но и для взрослых людей, более того, состояние скуки способно разбудить в человеке тягу к творчеству.

«Во-первых, скука — это не грусть и тем более не депрессия, у которой очень конкретные симптомы, отсутствие гаджетов к ним не относится. Во-вторых, детокс от гаджетов полезен даже взрослым. Кроме того, в состоянии скуки порой рождаются творчество, появляются идеи. Например, человек вспоминает, что он любят вязать, собирать пазлы, писать книги, заниматься спортом и так далее. Скука — полезная штука, которая дает возможность мозгу разгрузиться. Границы для такого времяпрепровождения у каждого свои — здесь нет каких-то четких рамок. Но если такое состояние у подростков возникает регулярно, то родителям следует как минимум обратиться к специалисту», — сказала Кокурина.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский заявил, что если человек проведет без соцсетей и гаджетов хотя бы три дня, это уже положительно скажется на его психике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».