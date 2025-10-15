Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

Гинеколог Татьяна Рибейро заявила, что вокруг секса во время менструации сложилось большое количество мифов. Три самых популярных из них она опровергла в беседе с изданием Metropoles.

По словам Рибейро, ошибочно думать, что менструальная кровь может выполнять функцию смазки. Она не обладает такими же свойствами, как лубриканты на водной или силиконовой основе, которые способны снизить риск микротравм и, следовательно, инфицирования.

Также, продолжила доктор, не стоит полагать, что во время менструации невозможно забеременеть.

«Сперма сохраняет жизнеспособность в организме женщины до пяти дней. Если у нее короткий цикл, а овуляция происходит вскоре после менструации, она может забеременеть», — пояснила она.

При этом, вопреки стереотипам, секс во время менструации не вредит женскому здоровью, утверждает Рибейро. Несмотря на это во время полового акта необходимо использовать презерватив, поскольку в этот период во влагалище различные патогены могут размножаться активнее.

