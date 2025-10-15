Психолог назвал главные признаки профессионального выгорания

Более половины россиян сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе, а каждый второй из них в итоге уволился. Как распознать у себя опасное состояние и когда пора бить тревогу, в беседе с aif.ru рассказала бизнес-психолог Виктория Харитонова.

© Чемпионат.com

Согласно исследованию сервиса SuperJob, с выгоранием сталкивались 60% сотрудников. При этом чаще увольнялись те, кто зарабатывает до 100 тыс. рублей в месяц (54%). Примечательно, что лишь 23% обращаются за помощью к руководителю, и лишь в 28% случаев это даёт результат.

Эксперт описала четыре стадии выгорания:

Фаза высокой мотивации: человек жертвует сном и отдыхом, много работает. Фаза колебаний: к концу недели нарастают раздражительность, усталость, появляются ошибки. Хронический стресс: нарушается сон, ухудшается память. Истощение: наступает эмоциональная пустота, пропадает эмпатия и желание работать.

Чтобы понять, нужна ли вам помощь специалиста, используйте чек-лист, советует Виктория Харитонова. Если за последний месяц регулярно повторяются пять и более пунктов, это повод что-то изменить.

Чек-лист для самодиагностики:

усталость, не проходящая после выходных;

раздражительность при общении с коллегами и клиентами;

прокрастинация и рост числа ошибок;

снижение интереса к обучению;

ощущение бессмысленности своей работы;

частые головные боли, простуды, скачки давления;

плохой сон и чувство разбитости по утрам;

эмоциональная пустота и желание изолироваться.

На начальных стадиях поможет саморегуляция: налаживание режима сна, регулярные прогулки, отключение рабочих уведомлений вечером, делегирование задач и отказ от перфекционизма.

Если же вас мучает бессонница, постоянная тоска и скачки давления, необходимо обратиться к специалисту.