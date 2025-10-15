Психолог назвал главные признаки профессионального выгорания

Психолог назвала главные признаки профессионального выгорания
Более половины россиян сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе, а каждый второй из них в итоге уволился. Как распознать у себя опасное состояние и когда пора бить тревогу, в беседе с aif.ru рассказала бизнес-психолог Виктория Харитонова.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, с выгоранием сталкивались 60% сотрудников. При этом чаще увольнялись те, кто зарабатывает до 100 тыс. рублей в месяц (54%). Примечательно, что лишь 23% обращаются за помощью к руководителю, и лишь в 28% случаев это даёт результат.
Эксперт описала четыре стадии выгорания:
- Фаза высокой мотивации: человек жертвует сном и отдыхом, много работает.
- Фаза колебаний: к концу недели нарастают раздражительность, усталость, появляются ошибки.
- Хронический стресс: нарушается сон, ухудшается память.
- Истощение: наступает эмоциональная пустота, пропадает эмпатия и желание работать.
Чтобы понять, нужна ли вам помощь специалиста, используйте чек-лист, советует Виктория Харитонова. Если за последний месяц регулярно повторяются пять и более пунктов, это повод что-то изменить.
Чек-лист для самодиагностики:
- усталость, не проходящая после выходных;
- раздражительность при общении с коллегами и клиентами;
- прокрастинация и рост числа ошибок;
- снижение интереса к обучению;
- ощущение бессмысленности своей работы;
- частые головные боли, простуды, скачки давления;
- плохой сон и чувство разбитости по утрам;
- эмоциональная пустота и желание изолироваться.
На начальных стадиях поможет саморегуляция: налаживание режима сна, регулярные прогулки, отключение рабочих уведомлений вечером, делегирование задач и отказ от перфекционизма.
Если же вас мучает бессонница, постоянная тоска и скачки давления, необходимо обратиться к специалисту.