Женщина занялась сексом с другом сына и оказалась в тупике

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 38-летней женщине, которая занялась сексом с другом 22-летнего сына и оказалась в тупике. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, она встречается с ровесником сына уже девять месяцев. Однако, несмотря на страстный роман и глубокие чувства к молодому человеку, она чувствует себя смущенной и виноватой.

«Для нас обоих это больше, чем просто секс, но, несмотря на настоящие чувства, я боюсь, что отношения никогда ни к чему не приведут, потому что он наверняка изменится, когда станет старше, и я ему надоем. Мой сын и родители этого парня, вероятно, сошли бы с ума, если бы о нашем романе стало известно общественности», — пишет обескураженная мать.

В ответ Коллинз призвала женщину прежде всего перестать волноваться, поскольку такие отношения можно поддерживать без стыда. Однако, по ее мнению, чем скорее автор письма расскажет сыну и своему окружению об этом романе, тем лучше.

Коуч посоветовала улучить спокойный момент, чтобы поговорить с сыном наедине и мягко объяснить ситуацию.

«Расскажите ему, какой счастливой вас делает этот парень, и что вы двое не рассматриваете разницу в возрасте как проблему. Если вы поговорите с сыном на взрослом уровне (а не на уровне матери и сына), он, скорее всего, воспримет новость с пониманием, даже если потребуется некоторое время, чтобы до него дошло», — отметила она.

Кроме того, Коллинз рекомендовала помнить, что гарантий, что отношения продлятся долго, нет при любой разнице в возрасте. В качестве положительного примера она привела актера Аарона Тейлора-Джонсона и его жену Сэм, которые, несмотря на 23 года разницы, счастливы в браке и воспитывают двоих детей.

