Любителям анального секса рассказали о правильном очищении кишечника

Сексолог Тамара Занотелли заявила, что любителям анального секса необходимо тщательно к нему готовиться. О правильном очищении кишечника она перед этим видом интимной близости рассказала в беседе с изданием Claudia.

По словам Занотелли, для подготовки к этому виду секса необходимо использовать только теплую воду. От мыла и спиртовых средств для очищения анальной области она призвала отказаться.

Спринцовку, продолжила специалистка, сначала нужно продезинфицировать.

«Смажьте кончик аппликатора, чтобы облегчить введение и избежать дискомфорта. Стоя в душе или сидя на унитазе, просто медленно вводите аппликатор и слегка сожмите грушу, чтобы позволить воде постепенно поступать внутрь», — пояснила она.

Объем воды, подчеркнула Занотелли, должен составлять не более 150 миллилитров.

«Когда вы почувствуете легкий спазм, самое время вынуть устройство и выпустить воду. Повторите процедуру один-два раза, пока вода не станет чистой», — дополнила она.

Затем необходимо тщательно высушить анальную область, подчеркнула сексолог. Сексом можно начинать заниматься уже через полчаса после процедуры.

