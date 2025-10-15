Россияне назвали приемлемую разницу в возрасте между супругами

Две трети, или 67% россиян, считают неприемлемой разницу выше 10 лет между партнерами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

33% опрошенных считают ненормальной разницу выше пяти лет, еще треть допускает разницу в возрасте до десяти лет. При этом только 20% участников исследования считают неважной разницу в возрасте.

Реже всего нейтрально или положительно к разнице в возрасте более 15 лет между партнерами в отношениях относятся представители старшего поколения.

При этом 78% россиян считают допустимой большую разницу в возрасте, если старшим партнером является мужчина. Нормой это считает 23% россиян, допустимым, но нежелательным явлением — 55% россиян. Неприемлемым разницу до 20 лет между партнерами в таком случае назвали 16% опрошенных.

Если же соотношение полов меняется, то нормальными такие отношения посчитают 13% опрошенных, нежелательными, но допустимыми — 46%, а неприемлемыми — 33%.