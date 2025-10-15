Кто больше боится быть отвергнутым — мужчины или женщины

К такому выводу пришли психологи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, изучившие причины социальной изоляции среди взрослых россиян. Исследование провели в Лаборатории психофизиологии эмоций под руководством Владимира Косоногова. Работа опубликована в журнале Asian Journal of Psychiatry, сообщает пресс-служба университета.

© Naukatv.ru

Замкнутый круг

Социальное отвержение — ситуация, когда человека не принимают в коллективе или исключают из общения. Люди, болезненно реагирующие на такое поведение окружающих, попадают в замкнутый круг. Из-за страха быть отвергнутыми они избегают общения, что только усиливает их изоляцию и повышает чувствительность.

Для изучения феномена ученые адаптировали для России международный «Опросник чувствительности к отвержению взрослых». Такой подход позволил сравнивать результаты с данными других стран. В исследовании приняли участие 407 взрослых респондентов.

Методология включала анализ взаимосвязей между чувствительностью к отвержению, стратегиями совладания со стрессом, эмоциональной регуляцией и показателями психологического благополучия. Исследование выявило неожиданную особенность российской выборки: мужчины оказались более чувствительными к отвержению, чем женщины. Это контрастирует с данными из других стран, где наблюдается обратная картина.

«Можно было бы предположить, что женщины более чувствительны, но получилось наоборот. Возможно, это связано с культурными особенностями, для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования», — говорит Владимир Косоногов, заведуюший Лабораторией психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Изменить мышление

Ключевой вывод исследования: чувствительные к отвержению люди заранее ожидают негативной реакции от окружающих, формируя иррациональные установки и пессимистическое мировосприятие. У них развиваются проблемы с эмоциональной регуляцией, депрессия, тревожность и стресс.

Ученые также обнаружили связь между чувствительностью к отвержению и феноменом «хикикомори» — состоянием социальной изоляции, при котором люди практически не выходят из дома. Явление, изначально описанное в Японии, сегодня наблюдается во многих странах, включая Россию.

Позитивный аспект исследования: с возрастом чувствительность к отвержению снижается, что говорит о способности людей адаптироваться к социальной среде.

«Для когнитивно-поведенческой терапии ценно то, что перестройки установок и повышения самооценки может быть достаточно для того, чтобы человек научился справляться со своими эмоциями. Мы люди — социальные животные. Огромное количество положительных потребностей и эмоций мы получаем от общения с другими людьми. Проблема в том, что если мы не умеем это делать, все тяжелее и тяжелее из этого выбраться», — отмечает Владимир Косоногов.

Лаборатория расширяет границы исследования, изучая чувствительность к отвержению у людей с различными психологическими расстройствами. Предварительные данные подтверждают связь между социальными трудностями и пограничным расстройством личности, тревожными расстройствами и СДВГ.