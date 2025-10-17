Женщины назвали «ред флаги» на первом свидании

Россиянки назвали «ред флаги» на первом свидании. Соответствующее исследование, участие в котором приняли пять тысяч женщин, публикует Life.ru.

19 процентов респонденток отметили опоздание мужчин на встречу. При этом 17 процентов опрошенных женщин указали на попытку подарить одну розу в целлофане. В то же время 14 процентов россиянок считают неуместным поцелуй в губы на первом свидании, а 13 процентов — разговор о количестве бывших возлюбленных.

Кроме того, выяснилось, что внешний вид потенциального партнера также играет существенную роль. Так, 11 процентов участниц опроса признались, что откажут мужчинам в скинни-джинсах, а семь процентов — в брендовых вещах. Использование телефона на системе Android может стать отталкивающим фактором для пяти процентов женщин, грязные ботинки — для трех процентов и преждевременные предложения зайти в гости — для одного процента.

Также стало известно, что 33 процента россиянок разочаровываются прогулками в парке вместо посещения кафе. Чрезмерное употребление алкоголя смущает 24 процента респонденток, а вопросы о внешности — девять процентов.

