Эксперт назвал оптимальную разницу в возрасте между партнерами

Наиболее гармоничные и стабильные семейные союзы, как правило, формируются тогда, когда разница в возрасте между партнерами составляет от нуля до семи лет. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, в этом случае пары остаются «людьми одного поколения» и при этом могут взаимно обогащаться за счет опыта.

«С клинической точки зрения само понятие идеальной разницы в годах — это миф. Успех союза определяется не цифрой в паспорте, а психологической зрелостью партнеров и совпадением их жизненных векторов. Ключевые факторы — это общие ценности, эмоциональный интеллект и способность вести конструктивный диалог», — добавил Евстигнеев.

При этом при разнице в возрасте более чем в 15–20 лет пары могут сталкиваться с трудностями из-за ролевой путаницы и дисбаланса власти, когда формируются отношения «родитель — ребенок». В этом случае старший может доминировать опытом и ресурсами, подавлять развитие младшего и препятствовать равноправному партнерству. Евстигнеев добавил, что трудности могут возникать и на фоне несовпадения потребностей в активности, карьере, детях и отдыхе.

Кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина до этого говорила, что парам лучше съезжаться через три месяца после начала отношений, чтобы увидеть человека в быту. По ее словам, на данном этапе отношений люди еще находятся под влиянием гормонов, поэтому смогут проще смириться с недостатками друг друга.