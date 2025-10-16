Почему после 50 лет хочется все начать заново

Для современного человека 50 лет — это лишь середина жизненного пути, убеждена психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай. По ее словам, на это повлияли рост продолжительности жизни и достижения науки, показавшие пластичность человеческого мозга в зрелом возрасте.

© Вечерняя Москва

Человек, проживший половину жизни, перестает подменять смысл скоростью. Осознание конечности перестает пугать — оно делает время ценным. Отсюда желание «начать заново»: не потому, что жизнь не удалась, а потому что теперь она наконец становится своей, — объяснила специалист.

Раньше многие считали, что жизни после 50 лет нет, однако сейчас это не так. Психологи отмечают, что снижение социального давления помогает переосмыслить свои приоритеты. Люди начинают задаваться вопросом: «Чего я действительно хочу?».

Психолог напомнила, что этап после 50 лет характеризуется как второе взросление, его главная цель — вкус к жизни. Чтобы успешно пребывать в этом возрасте, она рекомендовала поставить конкретные задачи и пересмотреть ценности.

Важно поддерживать регулярную умственную нагрузку, чтобы мозг как можно дольше оставался молодым и не столкнулся с когнитивными расстройствами. Чтобы контролировать свое эмоциональное состояние, необходимо помнить о физической активности, правильном рационе и гигиене сна.

Общение с близкими и помощь профессионалов помогают сохранять радость жизни в любом возрасте. Куликова-Цай подчеркнула, что преодоление рубежа в 50 лет позволяет человеку стать свободнее, обрести внутреннюю опору и осмысленно относиться к своей жизни, сообщает Life.ru.

Окрашивание после 50 лет должно быть не только эффективным по результатам, но и максимально безопасным, потому что с возрастом волосы становятся более хрупкими и склонными к выпадению, а кожа головы — чувствительной и сухой. Именно поэтому подходить к выбору профессионального косметического средства нужно с умом и осторожностью, а также не забывать о дополнительном уходе, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.