Женщины поделились озарениями, пришедшими к ним слишком поздно

Женщины поделились озарениями, которые, по их мнению, пришли к ним слишком поздно. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользовательницы признались, что для них открытием стала возможность проводить время наедине с собой так же весело, как с кем-то еще.

«Что ты можешь развлекаться в одиночку, если у тебя нет друга, разделяющего твои интересы, и это нормально», – HappySummerBreeze, пользовательница Reddit.

Для некоторых оказалось сюрпризом то, что болезненные менструации не являются вариантом нормы.

«Что сильные менструальные спазмы, невероятно обильные кровотечения и приступы паники в лютеиновой фазе — это ненормально. К сожалению, подавляющее большинство практикующих врачей также считают эти явления нормальными. Эндометриоз, синдром поликистозных яичников и предменструальное дисфорическое расстройство — это вполне реальные состояния а не просто "обычные месячные"», – inkyblackops, пользовательница Reddit.

Также женщины жалеют, что поздно задумались о финансовой самостоятельности.

«Финансовая грамотность. Слепое доверие к финансовым решениям супруга никогда не приводит к добру. Кроме того, работайте над душевными травмами самостоятельно. Вы не дождетесь извинений или подсказок от людей, которые вас травмировали, и если не будете выполнять свою работу, то в конечном итоге превратите травму в свою индивидуальность, сознательно или подсознательно», – TheFuturesGhost, пользовательница Reddit.

