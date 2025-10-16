"КП": 50% россиян покупают одежду на маркетплейсах

Ровно половина (50%) россиян покупают одежду через маркетплейсы, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек. Эта часть опрошенных отметила, что это позволяет им выбрать любые вещи и приобрести их дешевле, чем в обычном магазине. При этом 30% заявили, что совершают покупки в торговых центрах, потому что так они могут провести время с семьей. "На маркетплейсах можно покупать только какие-то безделушки, покупать одежду и обувь там - дурной тон", - сказал участник опроса. 11% респондентов покупают одежду на вещевых рынках, 6% - в фирменных магазинах. Оставшиеся 3% выбрали вариант "другое". Некоторые из них уточнили, что многие вещи шьют сами, другие - предпочитают аутлеты и секонд-хенды. "Где удобно, там и покупаем. Иногда хочется именно прогуляться в ТЦ, померить что-то. Секонд-хенд любим. Что-то на маркетплейсах заказываем, если некогда ходить по магазинам", - поделилась участница опроса. Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов до этого перечислил тренды в верхней одежде. По его словам, можно составлять многослойные образы и по максимуму применять все модные тренды. К любимым моментам этого сезона он отнес куртки, кожаные анораки и пальто с высоким горлом, все оттенки серого, галстуки, меховые горжетки и настроение ретро.