Психолог назвала пять способов вернуть смех в повседневную жизнь

Способность смеяться и дурачиться не исчезает с возрастом, а просто «засыпает», и её можно развивать как мышцу. Судебный психолог Джилл Харроп из Университета Вустера раскрыла пять эффективных способов вернуть смех в жизнь взрослого человека.

Специалист подчёркивает, что смех — это не просто развлечение, а мощный инструмент психологической помощи. Он мгновенно снимает напряжение, насыщает организм эндорфинами и дофамином, укрепляет социальные связи. Исследования показывают, что люди смеются в 30 раз чаще в компании других.

Психолог назвала пять способов добавить больше смеха в жизнь.

Сознательно искать юмор — смотреть комедии, слушать юмористические подкасты, общаться с людьми со схожим чувством юмора. Находить смешное в повседневности — замечать нелепые ситуации и маленькие курьёзы обычной жизни. Не бояться быть игривым — позволять себе проявлять спонтанность и легкомыслие в подходящих ситуациях. Смеяться вместе с другими — разделять общий юмор укрепляет социальные связи и создаёт ощущение единства. Искать свет в трудные времена — смех может стать опорой в сложных ситуациях, помогая пережить тяжёлые периоды.

Психолог отмечает, что особенно важен социальный аспект смеха — совместное веселье сближает людей и помогает чувствовать поддержку окружающих.