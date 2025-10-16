Стилист рассказал, одежда каких цветов помогает снять усталость

Эти оттенки положительно влияют на нервную систему. Стилист Даниэль О’Коннелл рассказал, одежда каких цветов снимает усталость и помогает избавиться от раздражения.

Когда вы устали и раздражены, коричневый поможет почувствовать себя спокойнее, собраннее и менее измотанным. Землистые тона также связаны с чувством безопасности и стабильности, — сказал стилист.

Теми же свойствами отличаются жёлтые, красные, бордовые, розовые и синие оттенки. Одежда в этих цветах снижает уровень эмоционального напряжения и улучшает настроение.