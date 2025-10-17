Ученые научились определять, одиноко ли удаленному сотруднику

В современных, все более цифровых условиях труда гибкий график и удаленная работа дают свободу и удобство, но также несут в себе риск ухудшения психического благополучия. Личное общение позволяет уловить тонкие сигналы, свидетельствующие о проблемах сотрудника, но как быть работодателям, у которых большая часть штата трудится дистанционно?

Японские ученые нашли подсказки в цифровых следах, которые остаются от повседневного онлайн-общения. Они проанализировали данные рабочего чата, чтобы выявить сотрудников, потенциально подверженных риску одиночества. Результаты исследования опубликованы в Journal of Information Processing.

«Цифровые следы на самом деле могут многое рассказать о внутреннем состоянии людей. Офисные платформы вроде Slack предоставляют статистику по активности в каналах, но не анализируют взаимодействия в комплексе, чтобы выявить паттерны между отдельными людьми. Мы хотели визуализировать сеть взаимоотношений, отслеживая и анализируя онлайн-коммуникацию», — объясняет профессор Ютака Аракава из Университета Кюсю.

На основе данных из публичных каналов Slack его команда разработала два новых индикатора: уровень вовлеченности и уровень связанности. Первый измеряет, насколько активно человек инициирует обсуждения и отвечает на сообщения, а второй показывает, насколько тесно он связан с другими через упоминания и реакции.

Эти два показателя ученые применили к рабочему пространству Slack своей лаборатории, проанализировав цифровые следы 48 участников и сгруппировав людей по кластерам. Результаты были визуализированы в виде сетевого графа, где каждый человек представлен цветной точкой. Крупные точки со множеством соединительных линий указывают на людей, которые активно взаимодействуют с широким кругом коллег, в то время как маленькими точками с небольшим числом связей обозначены те, кто, возможно, находится в большей изоляции.

Чтобы проверить, насколько эта схема отражает реальные чувства, исследовательская группа использовала общепризнанную психологическую методику — Шкалу одиночества UCLA. Результаты показали, что у участников, сообщивших о более низком уровне одиночества, уровень связанности значительно выше, что указывает на потенциальную связь между активной онлайн-коммуникацией и более сильными социальными связями в реальной жизни. При этом сотрудники, которые меньше общаются онлайн, не обязательно чувствуют себя более одинокими.

«Одна из возможных причин заключается в том, что наш анализ был сосредоточен только на публичных каналах и не включал личные сообщения, — предполагает Аракава. — Некоторые работники могут редко писать в групповых чатах, но при этом активно общаться один на один со своими руководителями».

Выборка в этом исследовании крайне невелика, признает профессор. Поэтому в партнерстве с экспертами в области охраны труда и исследования политики он участвует в более масштабном проекте по изучению социального одиночества. Помимо разработки измеримых индикаторов одиночества на рабочем месте, эта инициатива исследует его глубинные причины и превращает полученные данные в практические стратегии, включая профилактику и своевременное вмешательство.

Некоторые рекомендации Аракава готов дать уже сейчас: