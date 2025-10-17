Хватит быть хорошей девочкой: семь способов избавиться от синдрома угодницы

В нашем обществе часто встречаются так называемые хорошие девочки — женщины, которые стремятся угодить всем вокруг. Они делают все возможное, чтобы быть приятными, отзывчивыми и полезными. Однако такая постоянная потребность в одобрении может привести к эмоциональному выгоранию, потере самоуважения и даже депрессии. Как же избавиться от синдрома угодницы и научиться ставить себя на первое место? Психолог Анастасия Касьяненко рассказала «Вечерней Москве» о нескольких практических шагах, которые помогут освободиться от этой ноши.

© Вечерняя Москва

Признайте свою ценность

Как рассказала эксперт, первый шаг на пути к освобождению от желания всем угождать — это осознание своей ценности.

Часто мы связываем свою самооценку с мнением окружающих. Начните с того, чтобы задать себе вопрос: «Кто я вне зависимости от мнения других?». Запишите свои сильные стороны, достижения и качества, которыми гордитесь. Это поможет вам увидеть себя в новом свете и осознать, что ваша ценность не зависит от одобрения других, — сказала она.

Поставьте границы

Желание угодить другим часто приводит к тому, что женщина забывает о своих потребностях. Поэтому важно научится говорить «нет», отметила эксперт.

Это не означает, что вы становитесь эгоистичной, наоборот, это показывает, что вы уважаете свои границы и потребности. Начните с небольших шагов: отказывайтесь от незначительных просьб, а затем переходите к более серьезным ситуациям. Помните, что ваше время и энергия имеют значение, — говорит Касьяненко.

Практикуйте самосострадание

По ее мнению, синдром угодницы часто сопровождается внутренним критиком, который заставляет чувствовать вину за отказ или недовольство:

Научитесь быть доброй к себе. Если вы чувствуете себя виноватой за то, что не угождаете кому-то, спросите себя: «Как бы я отнеслась к близкой подруге в такой же ситуации?». Практика самосострадания поможет вам смягчить внутренний голос критики и развить более здоровое отношение к себе.

Определите свои приоритеты

Специалист подчеркнула, чтобы перестать угождать другим, необходимо понять, что действительно важно для вас.

Составьте список своих целей и приоритетов. Это могут быть как личные, так и профессиональные аспекты вашей жизни. Когда вы знаете, что для вас важно, легче принимать решения и отказываться от того, что не соответствует вашим ценностям, — считает она.

Проводите время с поддерживающими людьми

Также собеседница «ВМ» посоветовала окружить себя людьми, которые принимают вас такими, какие вы есть, и поддерживают ваши стремления.

Избегайте токсичных отношений, которые требуют от вас постоянного угождения. Общение с поддерживающими людьми поможет вам почувствовать себя более уверенно и позволит вам быть собой без страха осуждения.

Развивайте уверенность в себе

Помимо этого, как рассказал психолог, уверенность в себе — ключевой аспект освобождения от синдрома угодницы.

Начните с малого: ставьте перед собой достижимые цели и отмечайте свои успехи. Это может быть что-то простое — например, начать новое хобби или завершить проект. Постепенно вы будете накапливать уверенность в своих силах и праве на собственные желания, — говорит Касьяненко.

Учитесь принимать критику

Специалист предупредил, что не все будут довольны вашими решениями и действиями. Принимайте критику как возможность для роста, а не как отражение вашей ценности как личности. Разделите конструктивную критику и негативные комментарии. Это поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Синдром угодницы может стать серьезным препятствием на пути к счастью и самореализации. Однако преодолеть его возможно. Признавая свою ценность, устанавливая границы и развивая уверенность в себе, вы сможете освободиться от необходимости угождать другим и начать жить для себя. Помните: ваше счастье — это не эгоизм, а необходимость. Ваша жизнь принадлежит вам, и только вам решать, как ее прожить, — заключила эксперт.

Сезонное аффективное расстройство — это форма депрессии, которая чаще всего проявляется в холодное время года и возникает из-за короткого светового дня. При этом состоянии снижается выработка гормонов радости, повышается раздражительность и снижается концентрация внимания. Для того чтобы бороться с сезонной хандрой, психологи рекомендуют зимой чаще заниматься сексом. Подробнее о том, как это может спасти от депрессии, «ВМ» узнала у врача-психиатра, психолога, сексолога Алексея Вилкова.