Психолог рассказал, как реагировать на хамство без скандала

Нет никакой необходимости грубо вести себя в ответ. Психолог Дмитрий Чернышов в беседе с Life.ru рассказал, как остановить хамство без конфликта. По словам эксперта, хамство — это проявление слабости или неумения выстраивать здоровые отношения, основанные на ценности друг друга.

Вне зависимости от причины ваша задача — не вступать в эмоциональную игру. Сохраняйте внутреннее равновесие и управляйте эмоциями, общаясь с хамом, — приводит слова психолога источник.

Чернышов посоветовал реагировать на хамство игнорированием, расставлением чётких границ, эмпатией без вовлечения, переформулировкой, юмором или уходом из ситуации.