Почему плохие воспоминания сложно забыть

Эмоциональные события остаются в памяти ярче и дольше. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что важную роль в этом играют астроциты — клетки мозга, которые раньше считались лишь «поддержкой» нейронов.

© Телеканал «Наука»

Астроциты это активные участники памяти

Ранее считалось, что астроциты помогают нейронам формировать следы воспоминаний, но японские ученые из RIKEN обнаружили, что эти клетки сами участвуют в закреплении памяти. Повторяющиеся эмоциональные переживания активируют астроциты, помогая кратковременной памяти превращаться в долговременную.

«Мы даем ответ на вопрос о том, как конкретное воспоминание сохраняется надолго. Изучая астроциты, мы видим, как мозг отбирает важные воспоминания на клеточном уровне», — говорит Джун Нагаи, нейробиолог RIKEN.

Как формируются устойчивые воспоминания

Ученые изучали процесс закрепления памяти: как кратковременные следы превращаются в долговременные. Ранее известно, что физические следы воспоминаний — «энграммы» формируются в нейронных сетях гиппокампа и миндалевидного тела. Но не было понятно, как эти следы стабилизируются при повторном воздействии одного и того же стимула.

Чтобы изучить это, исследователи использовали мышей, выполнявших задание на запоминание, связанное со страхом. Животные ассоциировали конкретное место с неприятным ударом током. Активность клеток измеряли по уровню гена Fos, маркера клеточной активности, участвующей в памяти.

Когда мыши возвращались в знакомую клетку через несколько дней, астроциты миндалевидного тела и других областей резко активировались. Причем этот всплеск происходил не при первом контакте со стрессовым стимулом, а при повторном, когда воспоминание уже формировалось.

«Удивительно, но астроциты реагировали только при повторном переживании страха, а не сразу», — отмечает Нагаи.

Это указывает на то, что они важнее для закрепления уже существующих воспоминаний, чем для их первичного формирования.

Ученые применили современную технику визуализации — измеряли активность астроцитов по всему мозгу мышей, что позволило проследить динамику их реакции на стресс. Результаты показали, что разные типы нейронов в астроцитной сети включаются в разные моменты: одни активируют сигнал тревоги, другие — сигнал безопасности, когда угроза оказывается ложной.

Например, если вас напугал гром, а потом вы снова услышали его, астроциты как бы «записывают» этот страх в долговременную память. Это объясняет, почему мы лучше помним дни, когда с нами происходило что-то неприятное.

Возможности для медицины

Если ученые поймут, как управлять астроцитами, они смогут помочь людям с тяжелыми воспоминаниями, например, при посттравматическом стрессе. Или, наоборот, поддержать память при Альцгеймере, где важные моменты ускользают. Это открытие дает шанс сделать нашу память сильнее или легче справляться с плохим прошлым.