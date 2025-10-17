Эксперт рассказал о пользе позитивного мышления для здоровья

Позитивное мышление может влиять на настроение, здоровье и отношения. Об этом Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По ее словам, оно заключается в способности увидеть светлые стороны даже в сложных ситуациях.

«Позитивное мышление — это не когда мы смотрим на все сквозь розовые очки. Это умение замечать хорошие моменты, несмотря на трудности. Оно приносит больше энергии, здоровья и улучшает отношения. Люди с негативным мышлением часто остаются в изоляции, а те, кто умеет радоваться жизни, привлекают внимание и поддержку», — пояснила Бенетт.

Чтобы натренировать позитивное мышление, можно ежедневно записывать по три-пять положительных событий, которые произошли за день. Это поможет мозгу сформировать новые нейронные связи и начать замечать больше позитива в жизни.

Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский до этого говорил, что поддержка окружающих поможет взрастить уверенность в себе и умение отстаивать свое мнение. По его словам, авторитет формируется на основе доказанных примеров успешности человека.