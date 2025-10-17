Психолог рассказал о связи между ночными кошмарами и стрессом днем

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала о связи между ночными кошмарами и дневными стрессовыми ситуациями. Она подчеркнула, что неприятные сновидения отражают события прошедшего дня и являются способом мозга переработать негативную информацию и эмоции.

© Вечерняя Москва

Наши сны, в том числе и тревожные, — это продолжение дневной мозговой деятельности, способ переработки информации и эмоций. Стресс на работе, конфликты в семье, тревожные новости или личные переживания — все это может стать сырьем для ночных кошмаров. Мозг пытается справиться с накопленным напряжением, проигрывая в сновидениях самые пугающие сценарии. Кошмар часто является индикатором неразрешенной психологической проблемы, — отметила психолог.

По ее словам, единичные кошмары являются нормальным явлением и не вредят здоровью. При этом регулярное повторение неприятных снов оказывает негативное влияние на организм: вызывает нарушение сна, повышенную утомляемость, ухудшение концентрации и повышение тревоги вплоть до депрессии.

Частота появления кошмаров раз в неделю и чаще, особенно если они сохраняются дольше трех месяцев, рассматривается специалистами как признак хронического расстройства, которое требует профессиональной помощи.

Шпагина в беседе с RT посоветовала обращаться к психологам или психотерапевтам, обладающим компетенцией в области расстройств сна и терапии посттравматического синдрома, подчеркивая важность своевременного лечения для восстановления нормального качества жизни и отдыха.

Знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» вышла в свет 126 лет назад. «Вечерняя Москва» с психологом, клиническим психологом, экспертом на федеральном канале Сергеем Долженко выясняла, что значат различные образы в наших снах и о чем они могут нас предупреждать.