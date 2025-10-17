Откуда берется чувство вины и как от него избавиться

Чувство вины — самая опасная эмоция для ментального здоровья, предупреждают эксперты. Оно высасывает энергию, провоцирует возникновение депрессии и затрудняет принятие решений. Откуда берется токсичное чувство вины, как оно отравляет жизнь и что с этим делать, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

© Вечерняя Москва

Как возникает чувство вины

По словам специалиста, необъяснимое и постоянное чувство вины — один из способов защиты психики, который называется ретрофлексией:

В этом состоянии человеку свойственно испытывать чувство вины за все подряд. Не только в тех ситуациях, где он действительно виноват, но и в тех, где от него ничего не зависело. Когда человек сталкивается с токсичным чувством вины, он не разрешает себе злиться на других, поэтому направляет злость внутрь себя.

Психолог рассказала, что такое поведение формируется в детстве, из-за деспотичного воспитания или непонимания со стороны родителей:

К примеру, мама вела себя с ребенком так, как ему не нравилось, поэтому он чувствовал себя ущемленным. Но сказать об этом он не мог, потому что внутренне осознавал, что его жизнь напрямую зависит от мамы и что она может накричать или поднять на него руку, если он покажет свое недовольство. Поэтому, вместо того чтобы открыто выразить свои эмоции, он скрывал их и злился внутренне на самого себя, внешне оставаясь послушным и робким.

Вырастая такие дети сохраняют этот механизм поведения, поэтому продолжают перманентно испытывать необъяснимое чувство вины.

Что бы ни случилось, человек постоянно уверен в том, что в этом есть его вина и произошедшее только на его совести. Как правило, такие люди часто страдают от тревожных расстройств. Поэтому очень важно отличать, когда человек действительно в чем-то виноват, а когда он беспочвенно навешивает на себя обвинения и ярлыки виновного, — отметила специалист.

Как избавиться от чувства вины

По мнению психолога, эту проблему можно попробовать решить самостоятельно. Для начала необходимо признать наличие проблемы, а затем задать себе три вопроса:

что спровоцировало чувство вины?

точно ли я в этом виноват?

как я отреагировал на проблему?

Эти внутренние вопросы помогут человеку разобраться и понять, был ли он на самом деле причастен к произошедшему. А дальше уже будет понятно, есть ли необходимость ругать себя за это или нет, — пояснила Наумова.

Но все же этот процесс для человека непростой и чаще всего требует работы с психологом, подчеркнула специалист.

Психолог позволит быстрее определить причины постоянных самообвинений, а также проведет необходимые методики, которые позволят решить проблему. К примеру, он может предложить представить диалог с самим собой, где на одном стуле человек становится критиком и оценивает собственное поведение, а на втором стуле — постоянно обвиняет себя. Эта методика позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом и быстрее найти способы решения, — добавила Наумова.

В нашем обществе часто встречаются так называемые хорошие девочки — женщины, которые стремятся угодить всем вокруг. Однако постоянная потребность в одобрении может привести к эмоциональному выгоранию, потере самоуважения и даже депрессии. Как избавиться от «синдрома угодницы» и научиться ставить себя на первое место, «ВМ» узнала у эксперта.