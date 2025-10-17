Как понять, что пора увольняться

Увольнение — это лишь одна из больших перемен в жизни. Одни на эмоциях рвутся сменить работу, компанию и коллектив при этом руководствуются только внутренним состоянием «хочу перемен». Для других это осознанное решение и путь к большой карьере. Частный HR-консультант для компаний Валерия Расенко помогла разобраться, как отличить ложное желание уволиться от истинного стремления что-то изменить.

«Белка в колесе» — явный признак грядущих перемен

Вы перестали находить время для себя, своих хобби и увлечений? Тревожный звоночек. Нас очень быстро затягивает пятидневка, а возвращение домой наполнено бытовыми задачами, которые нужно успеть решить до сна. В таком режиме работать можно полгода максимум, затем наступает желание пойти в отпуск или просто побыть в одиночестве. Хуже, когда в отпуске «не отпустило», если, например, приходилось решать рабочие задачи в телефонном режиме. Состояние усталости не проходит, хочется вырваться из круга, и мозг посылает сигнал «пора отдохнуть». Первое, что приходит на ум, это избавиться от работы. Однако это ложное убеждение, и с ним нужно быть максимально осторожным.

«Если кажется, что отказ от прямой деятельности на работе решит проблемы, не спешите увольняться. Попробуйте структурировать свой день и записывать задачи, разбивать их на маленькие. Достаточно ввести привычку „перерывов“ и таким образом отдыхать каждые 2 часа минут по 10—15, и этого уже хватит. Если работаете в офисе, наденьте наушники, включите аудио книгу, чтобы переключить мысли. Уже через неделю вы заметите, как повысится ваша продуктивность, и состояние усталости в конце рабочего дня исчезнет», — рассказывает Валерия.

После работы эксперт советует уделить время для себя: побудьте в тишине час-полтора или займитесь хобби, устройте СПА процедуры для наполнения себя благодарностью и вдохновением на следующий день.

Принимать решение об увольнении в состоянии усталости не стоит, это сигналы нашего мозга, а не истинное желание.

Когда приходит время расти дальше

Новый уровень отношений между сотрудником и компанией — когда вы многое прошли вместе, но понимаете, что нужно идти дальше. Например, вы работаете в компании с самого открытия. За такой период вы пережили абсолютно все косые и прямые развития бизнеса. Но в один момент осознали себя незаменимым и ценным кадром, и оставаться дальше вам здесь не интересно.

«В этом случае вас можно поздравить, вы эффективный сотрудник и стремитесь к развитию. Увольнение при данных обстоятельствах — это не расставание на эмоциях, а верное решение. Поблагодарите компанию за опыт и идите дальше к развитию и новым вершинам», — советует специалист.

Если чувствуете давление со стороны

Популярная причина для увольнения — смена руководителя или конфликт в коллективе. Все мы привыкаем и адаптируемся к условиям работы, графику, руководителю и коллегам. Но как только меняют главу компании или даже отдела, грядут соответствующие перемены, меняются требования к сотрудникам, и не всем они комфортны, даже если эффективны. Валерия: «Меняются отношения между коллегами, коллектив наполняется новыми лицами или наоборот, уходит ваш приятель. Все это может оказывать „давление со стороны“, и вам становится некомфортно. Хорошо, если такие перемены на вас не повлияют, и вы продолжите свой путь в компании, но бывает и другая сторона. Когда вы не способны справиться с моральными и психологическими трудностями, продуктивность падает, вы становитесь раздражительным и грубым, обвиняете руководство в допущенных ошибках и превращаетесь в „токсичного“ сотрудника».

Помните, что с «токсичным» работником, как правило, расстаются не по-доброму, поэтому подумайте заранее. Если не нравятся трудовые обязанности, коллектив перестал быть прежним, вы недовольны увеличенным спектром задач, то принимайте решение не терпеть, а сменить место работы.

Отсутствие перспективы

Если вы долго работаете на одной должности и хотите карьерного роста, то сначала попробуйте заявить об этом руководителю или HR. Если не последует предложений и вы не видите перспектив к повышению, то можете смело размещать резюме. Ведь если вовремя не применить свои знания и накопленный опыт, то в будущем можно остаться в стороне.

Нарушения со стороны работодателя

Это та самая причина, которую прячут в дальний угол, скрывают и не хотят о ней говорить. Задержка заработной платы, отсутствие отпуска, переработки без компенсации, неудовлетворительные условия труда — «красные флаги», что уходить нужно немедленно.

Наш эксперт:

«Например, вам задержали заработную плату на 2—3 месяца, это недопустимое отношение к сотрудникам. Вас лишили средств к существованию и прямым текстом предложили разобраться в этом самостоятельно. Задержка или невыплата зарплаты — очень частая причина увольнения, вопрос только в сроках, суммах и обещаниях сотруднику».

Конечно, можно согласиться на переработки, но только если предусмотрена мотивация или финансовая компенсация. А если вас попросили, а потом медленно этот отчет перерос в обязанность, то появляются вопросы о перевыполнении своих задач. Насторожиться стоит и в случае отказа в отпуске. После долгого отсутствия отдыха в вашей жизни, когда организм работает на износ, появляется ощущение пустоты, и желание идти на работу пропадает вовсе. И тут появляется эмоциональное выгорание. Если не желаете мириться с отсутствием отпуска, то меняйте компанию. Ищите ту, которая заботится о сотрудниках и понимает, как важно отдыхать и восстанавливать силы.