Психолог рассказал, что самое важное в семейных отношениях

Психолог рассказала, что самое важное в семейных отношениях
Свечи в интимной обстановке, красивое бельё и вечер в джакузи могут разнообразить семейную жизнь, но лишь на короткое время. Об этом в День зажигания свечей рассказала в утреннем эфире «Каскада» психолог Ольга Венькова.
Кризисы в семейных отношениях возникают в разные периоды брака, и свечи не панацея от всех бед. Главное, как заметила специалист по семейным отношениям, — это умение слушать и слышать друг друга.
«Купить красивое бельё, ванна с солью и так далее, но никто не говорит про диалог, про "пойми меня". Почувствуй, что я чувствую. Кризисы в семейной жизни есть, как и в детской психологии. Например, три года браку. Вспоминаем ребёнка в три года: "Стой здесь, иди сюда! – Мама, ты мне нужна! Не, я могу сам!" 10 лет, подросток: "Все друзья мне в кайф! Я пойду с мальчишками тусоваться". Никто не отменял детскую психологию. В семье — то же самое», — объяснила Ольга Венькова.