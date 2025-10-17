Психолог рассказал, что самое важное в семейных отношениях

Свечи в интимной обстановке, красивое бельё и вечер в джакузи могут разнообразить семейную жизнь, но лишь на короткое время. Об этом в День зажигания свечей рассказала в утреннем эфире «Каскада» психолог Ольга Венькова.

© globallookpress

Кризисы в семейных отношениях возникают в разные периоды брака, и свечи не панацея от всех бед. Главное, как заметила специалист по семейным отношениям, — это умение слушать и слышать друг друга.