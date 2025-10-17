Определены причины «фиксации» на негативном опыте

Это связано с неспособностью человека «переработать» события.

© Freepik

Есть два способа решения проблемы: проработать её или отпустить. Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Человек фиксируется на тех событиях, которые психика не смогла переработать. Наши воспоминания хранятся в памяти, памяти очень много видов. Мы чаще всего запоминаем движения, события, образы, эмоции и факты. Получается, что мы запоминаем эмоциональное состояние, связанное с какими-то событиями, которые нам было сложно проживать, эмоционально очень тяжело. И люди не могут вывести это в осознанное. У человека нет навыка прочувствовать эмоции, он её глушит. Есть условно два пути — проработка и отпускание. У нас есть разного вида опыт. Тот, который необходимо проработать и осознать, а есть опыт, который нужно только отпустить. Получается, что люди искажают память из-за того, что было много неприятных эмоций. Люди начинают помнить прошлое исключительно сквозь фильтр эмоций, связанных с неприятными событиями. Например, если было несправедливое увольнение, то у человека закрепляется ощущение, что он профессиональный неудачник. Память теряет основную функцию — полноту и объективность».

Ранее Соловьёва сочла бессмысленным переживание из-за игнорирования. Выбор тактики избегания общения — пассивная агрессия, вызванная неспособностью справляться с собственными чувствами, пояснила она.