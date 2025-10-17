Гештальт-терапевт объяснил, как обесценилась дружба

В цифровую эпоху пословица "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" претерпела странную метаморфозу. Социологи и психологи зафиксировали новое явление - "френдфляцию", или "инфляцию друзей". Дружить стало дорого, а светлое и искреннее чувство у зумеров обрело осязаемую финансовую стоимость. Поколение, выросшее на гаджетах и соцсетях, уверено: друзей должно быть много, а на дружбу непременно нужны деньги. Но какова ее цена?

© Российская Газета

«Я листала сторис в интернете, а там все такие успешные, красивые, веселые. Стало грустно. Не знаю даже, как получилось, но я оформила кредитку, и жизнь сразу заиграла новыми красками, — рассказывает 20-летняя Аня. — 50 тысяч рублей потратила на походы по ресторанам с друзьями за две недели. Теперь у меня много фото, эффектная лента в соцсетях и... долг, который не знаю как теперь отдавать».

Девушка признается: эйфория от дружеских застолий быстро прошла, сменившись чувством одиночества. Но осадок остался, ведь без денег, по ее мнению, дружить невозможно. А на вопрос, сколько у нее друзей, Аня гордо показывает свою страничку в "ВКонтакте": 7247! Для ее поколения это доказательство собственной значимости.

История Анны - не исключение, а новая социальная норма. В погоне за иллюзией яркой жизни и тотальным страхом "выпасть из стаи" молодые люди готовы тратить последнее. А если денег нет - залезать в финансовую яму. Чтобы впечатлить друзей, причем виртуальных. Которым по большому счету до тебя и дела нет. Но только вот тысячи "друзей" не спасают от одиночества.

«"Френдфляция", или "инфляция друзей", - это современный социально-психологический феномен, когда понятие "дружба" меняется и, увы, обесценивается, — объясняет психолог, гештальт-терапевт Юлия Скородько. — Мы живем в мире, где социальные связи стали доступны как никогда. Но их изобилие сопровождается чувством социальной изоляции. Печально, что при этом выражение "дорогой друг" говорит вовсе не о ценности человека, а о его цене».

"Френдфляция" - это когда понятие "дружба" обесценивается.

В традиционном понимании дружба - это глубокое чувство, основанное на доверии, взаимопонимании и готовности к поддержке. Это не только веселое времяпрепровождение вместе, но и близость, взаимное принятие, взаимопомощь в трудную минуту, умение выслушать и поддержать. Друг познается в беде, ведь правда же?

«Настоящая дружба требует времени, внимания и личной вовлеченности. Но никак не денег! — подчеркивает эксперт. — Однако соцсети приравняли "добавление в друзья" к мгновенному установлению связи. Обменялись парой сообщений - и вы уже "друзья". Поставили лайк - и вот уже у вас сотня "друзей". И чем их больше, тем выше статус. А неугодного друга можно "отменить" в одно касание».

Количество создает видимость популярности и порождает иллюзию дружбы. Человек стремится казаться лучше, чем есть, получает одобрение в виде лайков. Но дружба ли это, если она измеряется не качеством, а количеством?

Выход, по мнению эксперта, в развитии осознанных социальных привычек: фильтровать, с кем и зачем поддерживать контакт, выбирать больше реального общения и меньше демонстрации. Необходимо позволить себе уязвимость, ведь настоящая дружба строится не на идеальности, а на принятии несовершенства. Нет денег на развлечения? Лучше честно признаться: "Ребята, сегодня я на мели", а не создавать видимость успеха. Настоящий друг всегда поймет.

В художественной литературе, кино и в жизни много примеров настоящей дружбы. Мы сами можем выбирать и количество друзей, и их качество. Но прежде чем жаловаться, нужно понять: а вы сами умеете дружить? И пусть у вас будет всего один-два друга, а не тысячи, но они будут настоящими. И такая дружба не измеряется рублями - она бесценна!

Сегодня, если ты не можешь позволить себе друзей "в натуральном виде", их можно... арендовать. В интернете появились десятки объявлений с услугой "друг на час". Стоимость дружбы начинается от 300 рублей. За 10 тысяч рублей можно оформить месячную "подписку на дружбу". Явление, которое еще недавно казалось сюжетом для фантастического романа, стало суровой реальностью.