Названо занятие, которое снижает тревожность

Доцент факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Александр Сечко рассказал, что занятия садоводством помогают снижать тревожность.

© РИА Новости

«В случае невозможности повлиять на источник напряжения необходимо отвлечься. В мыслях унестись в ресурсное место — туда, где когда-то вам было очень хорошо, безопасно и комфортно», — заявил эксперт в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По мнению специалиста, уход за растениями и садоводство как раз являются теми универсальными способами, в которых сочетаются концентрация мыслей, физическая активность и свежий воздух.

Ранее бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной в беседе с 360.ru рассказал, что отсутствие любви к себе является одним из симптомов синдрома упущенной жизни (FOMO).