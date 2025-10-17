Вассерман оценил секстинг с нейросетью

Опасность нейросетей, генерирующих эротический контент, заключается в том, что они могут заменить пользователю реальную жизнь, в которую им все сложнее будет вписываться в дальнейшем, заявил НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

В ChatGPT появится возможность генерировать эротический контент и выбирать более «теплую» манеру общения. Бот теперь сможет заниматься секстингом с пользователями, рассказал разработчик нейросети Сэм Альтман. Для контента 18+ пользователю придётся подтвердить свой возраст.

«Эротика как таковая в России не запрещена, поэтому полного запрета, скорее всего, не будет. А нормироваться это будет так же, как всякий другой эротический контент. Но в целом это, на мой взгляд, весьма отрицательная тенденция. На своем горьком опыте я знаю, как тяжело сказывается на человеке отказ от всего, связанного с продолжением рода человеческого, и смею заверить, что сколь угодно углубленное изучение теории не заменяет практику. Поэтому если люди будут погружаться в теорию в надежде, что это им заменит практику, они глубоко ошибаются и навлекут на самих себя множество сложностей в дальнейшей жизни. А что касается использования для этих целей средств имитации интеллекта, то это и подавно весьма вредно еще и потому, что вы подгоняете все под свои цели представление о желаемом, утрачивая представление о действительном. И вам будет в дальнейшем намного сложнее вписаться в реальную жизнь и реальные процессы продолжения рода, ибо ваши представления о них будут очень далеки от этой самой реальности», — полагает Вассерман.

