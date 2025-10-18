Врач объяснил, чем опасно осеннее обострение

Чувство безнадежности, бессонница, изменения аппетита и нежелание общаться с людьми являются признаками депрессии, которая без должного внимания может перерасти в психическое расстройство. Об этом нашему изданию рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев. Как отличить осеннюю хандру от сезонного обострения эмоционального фона и чем себе помочь, узнала «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Опасный сезон

В начале октября в Уфе мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали, мужчину, как оказалось, состоявшего на учете в психоневрологическом диспансере, после происшествия доставили в отделение Следственного комитета.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — именно так в медицине и психиатрии чаще называют появляющиеся осенью и зимой подавленное настроение, упадок сил и тревожность. Так же это можно назвать «осенней хандрой» или «сезонным обострением эмоционального фона», рассказал «Парламентской газете» врач-психиатр Алексей Казанцев.

Согласно таблице от экспертной психиатрической клиники, весной и осенью обостряются депрессия, экзогенные психические расстройства, шизофрения, психоз, невроз, паранойя, агорафобия, ангедония, галлюцинаторный синдром, дисфория, нозофилия, нарциссизм.

Психиатрические заболевания, обостренные в сезон осени или весны требуют безотлагательной помощи специалиста. Некоторые нарушения настроения, которые сам пациент может не считать серьезной болезнью, могут перерасти в депрессию, тревожное расстройство, бессонницу, бредовое расстройство, что требует более длительного лечения и постоянного наблюдения врача-психиатра.

Синдром отложенной жизни

Основной причиной сезонного аффективного расстройства становится сокращение светового дня.

Уменьшение солнечного света сбивает наши внутренние биологические часы. Это влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и серотонина — гормона хорошего настроения, рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Казанцев. По его словам, недостаток света вызывает грусть и апатию, а увеличение мелатонина вызывает сонливость и вялость.

Такой сбой влияет на выработку и других гормонов, например дофамина, который связан с мотивацией и удовольствием.

Сказываются на настроении и психологические факторы. «Окончание периода отпусков и каникул, возврат к рутине, работе, учебе после лета часто переживаются тяжело», — отметил доктор. Еще одной составляющей ухудшения состояния является «Синдром отложенной жизни».

«Летом много планов и активности, а с приходом осени кажется, что жизнь замедляется и откладывается до следующего лета, — объяснил Казанцев. — Осень метафорически ассоциируется со старостью, упадком, что может подсознательно влиять на настроение».

Совокупность этих факторов как раз и может стать триггером обострения психических заболеваний у людей, уже страдающих депрессией, тревожными расстройствами, биполярным расстройством, уточнил доктор.

Легкая хандра или эмоциональное расстройство

Признаки осенних состояний можно разделить на две категории: легкая осенняя хандра и более серьезное состояние.

Первая проявляется постоянным чувством усталости, сонливостью, снижением мотивации, апатией, подавленным настроением, легкой грустью, тоской, повышенной раздражительностью, тягой к углеводной пище, трудностью с концентрацией внимания.

На более серьезное состояние, например САР или депрессию, могут указывать стойкое чувство безнадежности, вины и собственной никчемности, потеря интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, значительные изменения сна — бессонница или постоянная сонливость, изменения аппетита и веса, социальная изоляция и нежелание общаться с людьми.

При признаках осенней хандры доктор рекомендует начать со светотерапии.

«Самый эффективный метод при сезонных проблемах — больше бывать на улице в светлое время. Если нет возможности, включать специальные лампы светотерапии, — рассказал врач. — Старайтесь соблюдать режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, чтобы стабилизировать циркадные ритмы».

На помощь придут физическая и социальная активность. Так, спорт — это естественный антидепрессант. Даже 30-минутная прогулка в парке может значительно улучшить состояние. Заставляйте себя встречаться с друзьями — изоляция только усугубляет состояние.

Сбалансируйте свой рацион. Ешьте больше продуктов, богатых витамином D, омега-3 и триптофаном — предшественником серотонина. Он находится в жирной рыбе, яйцах, бананах, орехах, темном шоколаде.

Постарайтесь превратить дом в место, где приятно находиться. Наполните его пледами, приятным светом, любимыми книгами и фильмами.

И не ждите лета! Планируйте поездки, хобби, встречи на осень и зиму.

Если же симптомы серьезные и длятся больше двух недель, мешают жить и работать, обязательно обратитесь к психотерапевту или психиатру. Это признак силы, а не слабости.

Помог себе, помоги соседу

Если нестабильное поведение наблюдается у окружающих, то врач рекомендует проявить к ним внимание и поддержку.

«Не обесценивайте их чувства фразами «все через это проходят» или «возьми себя в руки». Лучше сказать: «Я вижу, что тебе тяжело. Я с тобой», — приводит пример Казанцев.

Таким людям лучше предложить конкретную помощь. Не спрашивать, что тебе нужно, а позвать вместе сходить в кафе, кино или на прогулку, советует врач.

«Иногда простое присутствие рядом с таким человеком и готовность выслушать его значат очень много», — говорит доктор.

А если видите, что психическое состояние близкого не улучшается, аккуратно и с заботой предложите ему обратиться за профессиональной помощью. Можно подать это как нормальный и эффективный шаг, рассказал Алексей Казанцев.