В России предложили усложнить процедуру развода

Процедура развода в настоящий момент является избыточно легкой и осуществимой дистанционным образом, ее юридическое усложнение становится задачей для законодателей. Это предложение в интервью ТАСС в преддверии Дню отца озвучил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Развод - это всегда трагедия, и нужно юридически усложнить эту процедуру, сделать ее не такой легкой, и даже дистанционной, как сегодня. Это - серьезный вопрос к нашим законодателям. Если все же разрыв произошел, право на участие в воспитании детей должно учитывать реальную причину развода и виновную сторону. В этой области несомненно есть дисбаланс и права мужчин также должны быть учтены в должной степени", - сказал он.

Лукьянов подчеркнул, что при всем этом "особое отцовское право подразумевает и особую ответственность отца перед Богом и государством за соблюдение нравственных норм и обеспечение своей семьи".

Он привел данные опроса ВЦИОМ о причинах разводов, согласно которым "на первом месте стоят финансовые проблемы, на втором - измена, на третьем - недопонимание".