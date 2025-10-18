Составлен портрет идеального отца

День отца официально отмечают в России с 2021 года, в третье воскресенье октября. Этот праздник постепенно набирает популярность. Аналитики опросили полторы тысячи россиян, чтобы составить портрет типичного главы семьи.

Для большинства россиян (58%) отец - прежде всего защитник семьи, утверждают авторы исследования, специалисты компании «Страна Девелопмент». Ещё 20% считают важной задачей главы семьи обеспечение финансового благополучия, но отмечают, что работающие матери также вносят свой вклад в семейный бюджет.

Идеальный отец в глазах 14% россиян - «мастер на все руки», ответственный за все ремонтные работы по дому. Ещё 8% опрошенных назвали организацию семейного досуга одной из главных обязанностей отцов.

Чаще всего российские мужчины устраивают отдых семьи за городом (43%). Прогулки в парках популярны у 22% горожан, а посещение торговых центров - у 13%.

Активный отдых и занятие спортом выбирают 8% российских семей. Столько же посещают вместе с женой и детьми кафе или рестораны. Реже всего отцы организовывают культурный досуг: только 6% опрошенных регулярно ходят всей семьей на выставки или в театр.

Современные мужчины заботятся о своей физической форме. Они ходят в тренажерные залы и посещают зоны для воркаута в жилых комплексах. Кроме того, чтобы быть идеальным отцом и успешным мужчиной, им важно, чтобы детские сады и места для развлечений с детьми находились рядом с домом.

В числе распространенных обязанностей российских мужчин респонденты называли помощь детям с уроками, вынос мусора и выгул собак.

Конечно, День отца пока не стал массовым праздником: его отмечают лишь треть россиян. Чаще всего в нашей стране мужчин поздравляют с 23 Февраля (62%). Кроме того, у россиян популярны профессиональные и армейские праздники.

Мнения о том, какой подарок лучше подарить на День отца, разделились почти поровну. 52% считают, что главное - внимание, а 48% выбирают скромный, но полезный презент: носки, дезодорант, пену для бритья или одеколон.