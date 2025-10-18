Способна ли женщина заставить мужчину измениться

На днях Павел Прилучный признался журналистам, что в последние годы очень сильно изменился. И если раньше он славился достаточно переменчивым характером, то сейчас он абсолютно стабилен.

«Наверное, дело в том, что к определённому моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя», – предположил актёр.

Многие тут же сделали вывод, что этим правильным человеком оказалась вторая жена звезды «Мажора», под влиянием которой он и изменился к лучшему. Действительно ли женщина способна заставить мужчину образумиться? Или для этого всё же нужны какие-то другие причины?

Другой дорогой

Примеров, когда мужчина со временем меняется – становится серьёзнее, ответственнее, успешнее, – немало.

Так, например, один мой добрый знакомый в своё время славился громкими загулами. Первая жена постоянно вылавливала его из шумных компаний и постелей любовниц. Вторую жену он, пьяный, гонял по подъезду в одной ночнушке. Но лет 15 назад его как подменили – сменил работу, женился третий раз, его страничка в соцсети пестрит подробностями семейного досуга и фотографиями сына с дочкой, которые, судя по всему, являются главным предметом гордости их папы.

Многие в нашем окружении уверены, что все эти перемены – заслуга его третьей жены.

Надо сказать, версия о том, что мужчину делает женщина, которая рядом, – одна из самых распространённых. Считается, что именно под её влиянием мужчина может измениться диаметральным образом.

Однако психологи к этой версии относятся скептически.

«Женщина не способна изменить мужчину, – отрезал московский психолог Дмитрий Орешин. – Вообще ни одного взрослого человека не может изменить другой человек».

Хотя, конечно, немало случаев, когда мужчина, как и мой приятель, с предыдущими женщинами пил или гулял напропалую, а с новой бросил. Народ тут же решает, что это её заслуга.

На самом деле, уверяет специалист, это стечение обстоятельств. Мужчина просто сам по себе оказался готов к переменам.

Кто-то решил бросить пить, испугавшись за собственное здоровье. Например, один мой знакомый решительно завязал после того, как от пьянства умер его близкий друг. С тех пор он уже десять лет ни капли спиртного себе не позволяет.

Знаменитый актёр Виктор Сухоруков бросил пить после того, как сам почувствовал, что дошёл до края.

«Я по молодости гулял как не в себя. Мне нравилось, что все обсуждают, сколько у меня было женщин. А к сороковнику понял, что круче, когда за твоей спиной обсуждают, сколько ты денег заработал, а не баб поимел. Сейчас у меня свой бизнес. И, верите, я вот уже лет 10 ни разу не изменял жене. И зуб даю – даже и не тянет!» – делится один из пользователей сети.

Пора перемен

По мнению психологов, подобные изменения – следствие внутренних психологических трансформаций самого мужчины.

«Бесконечные забеги по женщинам в определённый период для многих мужчин являются самым доступным способом самоутверждения, – объясняет психолог. – Надо признать, что для некоторых они так и остаются единственным доступным. Как правило, для мужчин инфантильных или эмоционально не развитых. Если же мужчина развивается внутренне, то с возрастом у него появляется потребность состояться в чём-то ещё. Начинается переоценка ценностей, пересмотр приоритетов».

Жизнь начинает видеться с иного ракурса. В итоге меняются планы, мировоззрение. Мужчина может начать ценить то, что ещё вчера ему казалось абсолютно невозможным, и наоборот, отказаться от того, что казалось безмерно важным.

Кто-то начинает зарабатывать деньги, кто-то писать стихи. Мужчина может сменить профессию, чтобы заняться делом, о котором мечтал всю жизнь. В любом случае он будет пытаться реализоваться в той сфере, в которой испытывает потребность.

«Ты по-другому видишь жизнь и себя в жизни. И тебе хочется сделать что-то, к чему ты всегда стремился, о чём мечтал, но не хватало времени, сил, решимости, наконец. И в отношениях в какой-то момент ты понимаешь, что все женщины тебя уже не интересуют. Тебя интересуют определённые», – признаётся в сети нижегородец Андрей.

Но до этих перемен мужчина дозревает сам. Никакие женские усилия не помогут, если у него нет внутренней потребности изменить собственную жизнь.

Более того, её усилия будут натыкаться на сопротивление – потому что сильный пол не выносит, когда на него давят.

«Мужчина может что-либо изменить в своей жизни, только если его в ней что-то не устраивает. Причём самого мужчину, а не его жену», – предупреждает специалист.

Таким ты и остался

При этом есть категория мужчин, которые вообще не испытывают потребности в изменениях. И их модель поведения остаётся одной и той же на протяжении многих лет.

Один мой приятель, уже разменявший шестой десяток, как и в 20 лет, наслаждается жизнью без каких-либо обязательств. Он был дважды женат. В воспитании детей особого участия, кроме материального, не принимал. Вокруг него по-прежнему много женщин, но ни с одной из них он не задерживается надолго.

«У меня сестра уже 20 лет везёт на своих плечах воз семейных и материальных проблем. Детьми он никогда не занимался, жене по дому не помогал, денег особых не зарабатывал. Вечера он проводит либо у телевизора, либо с друзьями. "Зато в нашей жизни всё стабильно", – грустно шутит сестра», – делится одна из пользовательниц сети.

«Подобное поведение говорит об инфантилизме мужчины, – считает Дмитрий Орешин. – Человек застревает на определённом уровне и не испытывает потребности меняться и развиваться, потому что лишён целей и желаний, толкающих его к этим изменениям».

Такой мужчина может быть и недоволен своей жизнью, но у него всегда есть оправдание своему поведению. Мало зарабатывает – потому что его не ценят, не может делать карьеру – коллеги-завистники не дают, изменяет жене – потому что она плохая хозяйка и не ценит сокровище, которое рядом с ней.

Но при таком подходе мужчина не способен оценить ситуацию, понять, что именно нужно в ней изменить. Таким образом он сам отрезает для себя возможность каких-либо свершений.

Человек вроде и хотел бы изменить свою жизнь, но прикладывать к этому усилия совершенно не готов.

Женщина, связавшаяся с подобным инфантилом, переделать его не сможет. Но попытаться сформировать у него потребность в изменениях всё-таки в её силах.

Во-первых, советуют специалисты, откажитесь от привычки всё время подставлять своё хрупкое плечо. Дайте супругу возможность сделать что-то самостоятельно, даже если он будет просить вашей помощи. Рано или поздно он найдёт свой галстук, потерянный им в недрах вашей хрущёвки.

Ни в коем случае не берите на себя решение его проблем и выполнение его обязанностей. Оставьте ему решение хотя бы элементарных вещей.

Не поддавайтесь искушению вмешаться и помочь, когда вам кажется, что он делает что-то не так. А если начнёте помогать, то не берите на себя инициативу, не акцентируйте его промахи.

И обязательно похвалите за то, что он сделал. Показывайте, что верите в его силы, благодарите его за малейшее проявление инициативы и заботу о вас.

Не позволяйте ему чувствовать ваше руководство. Старайтесь делать так, чтобы супруг ощущал свою ответственность за происходящее. Начните с мелочей. Например, если он забыл о вашей просьбе купить хлеб, не срывайтесь с места и не неситесь в ближайший супермаркет. Значит, ужин пройдёт без хлеба. Только не надо весь вечер пилить мужа за его забывчивость.

«Это всё напоминает обращение с ребёнком, но ведь инфантильный мужчина и есть большой ребёнок, – объясняет психолог. – Дайте ему почувствовать вкус самостоятельности, и со временем он может научиться получать от неё удовольствие. Как следствие – изменение модели поведения».

…Самое главное для любой женщины – вовремя заметить, что мужчина меняется. Сколько браков распалось именно из-за того, что жёны не желали замечать, как их мужья становятся другими людьми. Не желали считаться с их новыми потребностями и целями. Ну и, конечно, очень важно меняться и развиваться самой, потому что в противном случае вы можете отстать от мужа и дальнейшее шествие по новому жизненному пути он может продолжить уже без вас.