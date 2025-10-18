Психолог рассказал, почему зумеры мало общаются

Доктор психологических наук Вера Никишина отметила, что существует явное противоречие в подходе молодых людей к этому вопросу. Они, по ее словам, часто ищут способ быть "излеченными" или ожидают, что кто-то сделает что-то, что позволит им стать проактивными, но при этом не осознают этой двойственности.

Эксперт подчеркивает, что ребята не фиксируют это противоречие, фактически отдавая собственное психическое состояние "на аутсорсинг".

Психолог отмечает: молодые люди чаще всего избегают общения, потому что выбирают пассивный отдых, такой как лежание на кровати и пролистывание информационных лент. Для них общение требует усилий.

В качестве лучшего способа изменить или заменить апатию и безразличие Никишина предложила физическую нагрузку. Однако она подчеркнула, что это не должны быть те дозы, которые сейчас предлагают тренажерные залы. Вместо этого, по ее мнению, физическая активность должна быть интересной, разнообразной и, что еще лучше, осуществляться непосредственно в привычном пространстве жизни: в парке или на красивых городских территориях. Такой подход, как считает эксперт, способствует более глубокому и полезному изменению в жизни молодых людей.

